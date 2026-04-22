دیدار سفین دزهای و معاون نخستوزیر بلژیک در بروکسل
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، در جریان سفر رسمی خود به بروکسل با معاون نخستوزیر بلژیک دیدار کرد و توسعه روابط دوجانبه و تداوم حمایتهای بلژیک از نیروی پیشمرگ کوردستان را بررسی کردند.
سفین دزهای، رئیس اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان در دومین روز سفر خود، با یان جامبون، معاون نخستوزیر بلژیک دیدار کرد و روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین اربیل و بروکسل را بررسی کردند.
دو طرف بر اهمیت تداوم همکاریها به خصوص در جنگ علیه تروریسم و حمایت از نیروی پیشمرگ کوردستان تأکید کردند. بلژیک به عنوان عضو ائتلاف بینالمللی در سالهای گذشته نقش فعالی در ارائه کمکهای لجستیکی و تمرینات نظامی به نیروهای اقلیم کوردستان داشته است.
سفین دزهای به کوردستان۲۴ گفت: «درباره منافع مشترک و ثبات منطقه گفتوگو کردیم که اکنون در معرض حملات قرار گرفتهاند.»
وی افزود: «بلژیک و اروپا میتوانند نقش تأثیرگذاری در بازگرداندن امنیت به منطقه داشته باشند.»
رئیس اداره روابط خارجی ضمن قدردانی از دولت بلژیک و حمایت مستمر آن در مراحل دشوار، گفت: «احساس کردیم که در خانه خودمان هستیم. در بلژیک همیشه در سطوح بالا از ما استقبال میکنند.»
یان جامبون، معاون نخستوزیر بلژیک نیز بر تداوم روابط تأکید کرد و گفت که اقلیم کوردستان یک شریک مهم و اصلی بلژیک در منطقه است.
ب.ن