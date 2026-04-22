تشدید فشارهای مالی واشینگتن بر بغداد؛ ارسال دلار به عراق متوقف شد
آمریکا از اهرم دلار برای فشار بر عراق استفاده میکند
گزارش منابع خبری از عدم ارسال محمولههای ارز نقد از سوی بانک فدرال آمریکا به عراق حکایت دارد؛ اقدامی که نشانهی استفادهی واشینگتن از اهرم دلار برای فشار بر دولت بغداد است.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه عراقی، محمولهی دلار نقد که مقرر بود در ماه جاری میلادی (آوریل) از سوی ایالات متحده به عراق ارسال شود، به این کشور نرسیده است. بر اساس این گزارش، نه تنها سرنوشت نقدینگی ماه آوریل، بلکه وضعیت ارسال محمولهی ماه آینده نیز در هالهای از ابهام قرار دارد و مقامات آمریکایی هیچ اطلاعات روشنی در این باره به طرف عراقی ارائه ندادهاند.
پیوندهای امنیتی و هشدارهای دیپلماتیک
این بنبست مالی فراتر از یک موضوع اقتصادی ارزیابی میشود و با وضعیت امنیتی منطقه گره خورده است. یک مقام بلندپایهی وزارت امور خارجهی عراق در این باره به رویترز گفت: «هشدارهای ایالات متحده در خصوص فعالیت گروههای مسلح بسیار صریح و جدی بوده است.»
همزمان، روزنامهی «نیویورک تایمز» روز سهشنبه ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ (۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به نقل از دو مقام عراقی تأیید کرد که واشینگتن تمامی حمایتهای مالی و نظامی خود از نهادهای امنیتی عراق را به حالت تعلیق درآورده است. یک مقام وزارت دفاع عراق نیز خاطرنشان کرد که تأمین بودجه و همکاریهای نظامی از سوی آمریکا تا زمانی نامعلوم متوقف شده است.
تکذیب بانک مرکزی و گزارشهای متناقض
در واکنش به این تحولات، بانک مرکزی عراق روز دوشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ (۳۱ فروردین ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای گزارشهای مربوط به توقف ارسال دلار نقد از سوی آمریکا را تکذیب کرد. این موضعگیری پس از آن صورت گرفت که شبکهی «الحدث» مدعی شد واشینگتن به دلیل نفوذ شبهنظامیان در ساختار قدرت، تمامی انتقالات ارزی و هماهنگیهای امنیتی رسمی با عراق را به حالت تعلیق درآورده است.