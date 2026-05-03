ایران میگوید ترامپ باید بین عملیات نظامی «غیرممکن» یا «معامله بد» دست به انتخاب بزند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سپاه پاسداران ایران، امروز یکشنبه ۳ مه، اعلام کرد که ایالات متحده با انتخاب بین عملیات نظامی «غیرممکن» یا «معامله بد» با تهران روبرو است. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آخرین پیشنهاد صلح ایران را بیاعتبار خواند.
مذاکرات بین دو کشور از زمان برقراری آتشبس در ۸ آوریل به بنبست رسیده است و تاکنون تنها یک دور مذاکرات مستقیم صلح برگزار شده است.
خبرگزاریهای تسنیم و فارسِ ایران گزارش دادند که تهران پیشنهادی ۱۴ مادهای را به پاکستانِ میانجی، ارائه کرده است، اما ترامپ به سرعت در مورد آن ابراز تردید کرد.
ترامپ در پلتفرم اجتماعی تروث نوشت: «من به زودی طرحی را که ایران به تازگی برای ما ارسال کرده است، بررسی خواهم کرد، اما نمیتوانم تصور کنم که قابل قبول باشد، زیرا آنها هنوز بهای کافی برای آنچه در ۴۷ سال گذشته با بشریت و جهان انجام دادهاند، نپرداختهاند.»
وبسایت خبری آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که این پیشنهاد «مهلتی یک ماهه برای مذاکره در مورد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، پایان دادن به محاصره دریایی آمریکا و پایان دائمی جنگ در ایران و لبنان» تعیین کرده است.
سپاه پاسداران امروز یکشنبه در بیانیهای تلاش کرد تا بار مسئولیت را به دوش ترامپ بیندازد و گفت که او باید بین «یک عملیات غیرممکن یا یک توافق بد با جمهوری اسلامی ایران» یکی را انتخاب کند.
بیانیه افزود: «فضای تصمیمگیری آمریکا تنگتر شده است.»
یک روز قبل، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، به دیپلماتها در تهران گفت که «توپ در زمین ایالات متحده است تا مسیر دیپلماسی یا ادامه رویکرد تقابلی را انتخاب کند.»
او گفت که ایران «برای هر دو مسیر آماده است».
«اگر آنها بدرفتاری کنند»
رئیسجمهور آمریکا روز شنبه در مصاحبهای کوتاه با خبرنگاران در وست پالم بیچِ فلوریدا، از مشخص کردن اینکه چه چیزی میتواند باعث اقدام نظامی جدید آمریکا شود، خودداری کرد.
او گفت: «اگر آنها بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند، همین الان، خواهیم دید. اما این یک احتمال است که قطعاً میتواند اتفاق بیفتد.»
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، رهبر ایران، در اظهاراتی خصمانهتر، گفت که نیروهای ایرانی کشتیهای آمریکایی را غرق خواهند کرد.
او در پلتفرم ایکس نوشت: «ایالات متحده تنها دزد دریایی در جهان است که ناو هواپیمابر دارد. توانایی ما برای مقابله با دزدان دریایی کمتر از توانایی ما در غرق کردن کشتیهای جنگی نیست. آماده باشید تا با گورستانی از ناوها و نیروهای خود روبرو شوید.»
آکسیوس اوایل هفته گزارش داد که استیو ویتکوف، نماینده ترامپ، درخواست کرده است که برنامه هستهای تهران دوباره روی میز مذاکره قرار گیرد.
اما هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به زرادخانه هستهای عظیم ایالات متحده اشاره کرد و روز شنبه واشینگتن را به «رفتار ریاکارانه» در قبال جاهطلبیهای اتمی خود ایران متهم کرد.
«تلاش برای تحمل»
ایران از زمان آغاز جنگ، تنگه هرمز را در کنترل خود داشته و جریانهای اصلی نفت، گاز و کود را به اقتصاد جهانی مسدود کرده است، در حالی که ایالات متحده محاصره متقابلی را بر بنادر ایران اعمال کرده است.
قیمت نفت حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح قبل از جنگ است.
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس ایران، گفت که طبق پیشنویس قانونی که برای مدیریت تنگه در حال بررسی است، ۳۰ درصد از عوارض جمعآوریشده به زیرساختهای نظامی اختصاص داده میشود و بقیه برای «توسعه اقتصادی» اختصاص داده میشود.
او گفت: «مدیریت تنگه هرمز از دستیابی به سلاحهای هستهای مهمتر است.»
در ایران، هزینههای اقتصادی جنگ در حال افزایش است، صادرات نفت محدود شده و تورم از ۵۰ درصد گذشته است.
ایافپی/ب.ن