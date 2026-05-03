اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس‌جمهور فرانسه ضمن تبریک به نخست‌وزیر مکلف عراق، بر تداوم حمایت کشورش از عراق تأکید کرد.

یکشنبه ۳ آوریل ۲۰۲۶، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

مکرون در حساب رسمی خود در پلتفرم ایکس نوشت: «در گفت‌وگویی تلفنی به علی الزیدی به مناسبت مکلف شدنش برای نخست‌وزیری عراق تبریک گفتم. همچنین برای او در انجام مأموریت سرنوشت‌سازش برای آینده عراق به خصوص که تحولات بسیار حساس و پیچیده هستند، آرزوی موفقیت کردم.»

مکرون افزود: «بر امیدواری خود برای رسیدن به نتیجه‌ای سریع در تحقیق در خصوص حمله ‍۱۲ مارس در ملا قَره که موجب جانباختن آرنو فریون و مجروح شدن چند سرباز همراه او شد، تأکید کردم.»‌

مکرون در بخش دیگری از پیام خود، پایگاه ژئوپولیتیکی عراق و تأثیرات آن بر امنیت جهان را مورد توجه قرار داد و گفت: «وجود یک عراق باثبات و دارای حاکمیت که بر سرنوشت خود تسلط داشته باشد، برای امنیت خاورمیانه و اروپا بسیار مهم است.»

رئیس‌جمهور فرانسه با تأکید بر تداوم حمایت کشورش از عراق، اعلام کرد: «فرانسه برای تحقق این هدف و تعمیق مشارکت راهبردی در همه زمینه‌ها، به حمایت از مردم عراق ادامه خواهد داد.»

