وزیر خزانهداری آمریکا: ایالات متحده با محاصره ایران را «خفه» میکند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، امروز یکشنبه ۳ مه، اعلام کرد که ایالات متحده در حال «خفه کردن» رهبری ایران از طریق «محاصره اقتصادی» است که با حمله نظامی ایالات متحده آغاز شده است.
بسنت در مصاحبهای با فاکس نیوز با اشاره به ابتکار وزارتخانهاش برای تکمیل «عملیات خشم حماسیِ» پنتاگون گفت: «این با دستور رئیسجمهور ترامپ در ماه مارس گذشته در مورد فشار حداکثری آغاز شد و سه هفته پیش رئیسجمهور به خود من در وزارت خزانهداری دستور داد تا خشم اقتصادی را آغاز کنم.»
او در برنامه «آیندههای صبح یکشنبه» گفت: «ما رژیم را خفه میکنیم و آنها قادر به پرداخت حقوق سربازان خود نیستند. این یک محاصره اقتصادی واقعی است و در تمام بخشهای دولت وجود دارد - همه دست به دست هم میدهند.»
هم ایران و هم ایالات متحده محدودیتهایی را برای کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، اعمال کردهاند.
در حالی که ایران بیشتر کشتیرانیها را در این گذرگاه مسدود کرده است، نیروی دریایی ایالات متحده میگوید که مسیر تمام کشتیهایی که به بنادر ایران میروند یا از آن میآیند را مسدود میکند. گفته میشود هر دو طرف در حال مذاکره هستند زیرا آتشبس شکنندهای برقرار است.
بسنت گفت که وزارتخانه او اقدامات اقتصادی را «علیه هر کسی که سعی در ارسال پول به ایران برای کمک به سپاه پاسداران، نیروی نظامی نخبه ایران، دارد» اعمال میکند.
او گفت: «آنها یک نهاد فاسد هستند. آنها سالهاست که از مردم ایران دزدی میکنند. آنها در خارج از کشور پول دارند. ما این موضوع را پیگیری کردهایم. ما به پیگیری آن ادامه خواهیم داد و قصد داریم این داراییها را برای مردم ایران در طرف دیگر این درگیری حفظ کنیم.»
در همین حال، کوین هاست، مدیر شورای اقتصاد ملی، امروز یکشنبه در برنامه «رو در رو با ملت» شبکه سیبیاس، با تکرار سخنان بسنت، گفت که ایران «اقتصادی دارد که واقعاً در لبه پرتگاه فاجعه شدید قرار دارد.»
وی افزود: «آنها دچار ابرتورم هستند. آنها کمکم گرسنگی را تجربه میکنند.»
ایافپی/ ب.ن