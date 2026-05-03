بقائی: طرح ایران منحصراً بر پایان جنگ متمرکز است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز یکشنبه ۳ مه، اعلام کرد که طرح ایران منحصراً بر پایان جنگ متمرکز است و جزئیات هسته‌ای در آن طرح وجود ندارد.

بقائی در مصاحبه با شبکه خبر کشورش با اشاره به اینکه برخی رسانه‌ها درباره طرح ایران برای مذاکره با آمریکا گفته‌اند که «تعلیق 15 ساله غنی‌سازی اورانیوم» در آن گنجانده شده است، ‌گفت: «طرح ما،‌ منحصراً متمرکز بر پایان جنگ است، جزئیات هسته‌ای مطلقاً در این طرح وجود ندارد.»

وی افزود: «ما بر مختصات مربوط به پایان جنگ در منطقه به شمول لبنان متمرکز هستیم، بقیه مواردی که گفته می‌شود، بخشی از آن به سوابق مذاکراتی مربوط است که ما زمانی در زمینه هسته‌ای مذاکرات می‌کردیم. طرح 14 بندی ایران متمرکز است بر پایان جنگ و مواردی که رسانه‌های خارجی ذکر کردند، در طرح ما وجود ندارد.»

او همچنین «تعهد ایران به مین روبی و مشارکت آمریکا در مین روبی در آبهای جنوب ایران» را که برخی رسانه‌ها مطرح کرده‌اند، رد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: «طرف آمریکایی به طرح ما پاسخ داده و پاسخ خود را به میانجیگر پاکستانی منتقل کرده است. این دیدگاه در حال بررسی است و پس از جمع‌بندی، پاسخ ایران ارائه خواهد شد.»

پیش از این دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفت که طرح جدیدی را که توسط تهران ارائه شده است بررسی خواهد کرد، اما اظهار داشت که "نمی‌تواند تصور کند که قابل قبول باشد". وی افزود که از نظر او، ایران "هنوز بهای کافی را نپرداخته است."

