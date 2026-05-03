رهبر چپ افراطی فرانسه نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپ افراطی فرانسه، «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI)، امروز یکشنبه ۳ مه، تأیید کرد که در سال ۲۰۲۷ برای چهارمین بار برای تصدی این سمت، برای ریاست جمهوری نامزد خواهد شد.

این فعال ۷۴ ساله در گفت‌وگو با کانال تلویزیونی TF1 فرانسه، خواستار تشکیل جبهه مشترک با اسپانیا علیه جنگی شد که ایالات متحده و اسرائیل در خاورمیانه به راه انداخته‌اند.

او گفت: «ما در معرض تهدید یک جنگ گسترده هستیم، ما در معرض تهدید یک تغییر چشمگیر در آب و هوا هستیم و اکنون یک بحران اقتصادی و اجتماعی در پیش داریم.»

وی اظهار داشت در حالی که به نظر می‌رسد تهدید سیاسی اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از سوی حزب راست افراطی «تجمع ملی» باشد، افزود: «فکر می‌کنم ما آنها را شکست خواهیم داد.»

نامزد ریاست جمهوری حزب تجمع ملی یا مارین لوپن ۵۷ ساله یا معاون او - جردن باردلا، رهبر ۳۰ ساله حزب - خواهد بود.

حکم دادگاه تجدیدنظر در مورد محکومیت او به دلیل کلاهبرداری شغلی جعلی در پارلمان اروپا که قرار است در ماه ژوئیه صادر شود، ممکن است مانع از نامزدی لوپن برای ریاست جمهوری در سال آینده شود.

برخی معتقدند که اگر آرای میانه‌روها بین چندین نامزد تقسیم شود، ملانشون می‌تواند برای اولین بار به دور دوم راه یابد.

ملانشون در انتخابات ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ در رتبه چهارم و در آخرین نظرسنجی‌ها در سال ۲۰۲۲ در رتبه سوم قرار گرفت.

ای‌اف‌پی/ب.ن