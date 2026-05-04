بازسازی پل مرزی اقدامی برای عادیسازی روابط ترکیه و ارمنستان
اربیل (کوردستان۲۴) ـ ترکیه و ارمنستان، امروز دوشنبه ۴ مه، توافقنامهای را برای بازسازی مشترک پل قرون وسطایی آنی در مرز مشترک خود، به عنوان بخشی از اقدامات برای عادیسازی روابط بین دو کشور، امضا کردند.
جودت یلماز، معاون رئیسجمهور ترکیه، گفت: "ما معتقدیم که زمینههای نمادین و ملموس همکاری، مانند بازسازی مشترک پل آنی که امروز با یک یادداشت تفاهم رسمی شد، به ایجاد فضایی پایدار از صلح و امنیت کمک خواهد کرد."
یلماز در حاشیه هشتمین اجلاس جامعه سیاسی اروپا در ایروان با نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، دیدار کرد.
پاشینیان در پلتفرم ایکس نوشت که "تبادل نظر پرباری" با یلماز داشته است و از توافق بازسازی پل استقبال کرد.
این پل در قرن دهم بر روی رودخانه آرپاکای ساخته شده است که با مکان قرون وسطایی آنی در شرق ترکیه، پایتخت پادشاهی سابق ارمنستان، هممرز است.
این پل دو طبقه داشت، یکی برای کاروانها در پایین و دیگری در بالا برای عابران پیاده. اکنون فقط پایههای آن پابرجا و قابل مشاهده هستند.
مرمت این مکان که در سال ۲۰۱۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، در حال حاضر موضوع همکاریهای علمی بین دو کشور است.
ایروان و آنکارا روابط دیپلماتیک برقرار نکردهاند و مرز زمینی آنها که در اوایل دهه ۱۹۹۰ برای مدت کوتاهی باز شده بود، همچنان بسته است.
این دو کشور از پایان سال ۲۰۲۱ و تصرف قرهباغ توسط آذربایجان که منجر به خروج اکثر جمعیت ارمنی از آنجا شد، به دنبال آشتی محتاطانهای بودهاند.
در پایان ماه گذشته، آنها تصمیم گرفتند خط آهن کارس-گیومری را در دو طرف مرز دوباره راهاندازی کنند.
شرکت هواپیمایی ملی ترکیه، ترکیش ایرلاینز، اولین پرواز مستقیم خود را بین استانبول و ایروان در ماه مارس انجام داد، اما دو طرف همچنان اختلاف نظر دارند.
ارمنیها میگویند ۱.۵ میلیون نفر از مردم آنها از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۷ در امپراتوری عثمانی کشته شدهاند و به دنبال به رسمیت شناختن بینالمللی این نسلکشی هستند.
ترکیه اتهام نسلکشی را قویاً رد میکند و این اعداد را به چالش میکشد و میگوید ارمنیها جزو صدها هزار نفری بودند که در آشفتگی جنگ جهانی اول و همزمان با فروپاشی امپراتوری عثمانی جان باختند.
