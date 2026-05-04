سپاه پاسداران ایران عبور هرگونه کشتی تجاری از تنگه هرمز را تکذیب کرد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سپاه پاسداران ایران، امروز دوشنبه ۴ مه، عبور هرگونه کشتی تجاری از تنگه هرمز را تکذیب کرد، در حالیکه ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از این آبراه حیاتی عبور کردهاند.
سپاه پاسداران در بیانیهای در پلتفرم تلگرام اعلام کرد: "هیچ کشتی تجاری یا نفتکش در چند ساعت گذشته از تنگه هرمز عبور نکرده است و ادعاهای مقامات آمریکایی بیاساس و کاملاً دروغ است."
در همین حال، امیر حاتمی، فرمانده ارتش ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "ناوشکنهای آمریکایی با استفاده از ترفند خاموش کردن رادار، به تنگه هرمز نزدیک میشدند، اما پاسخ ما آتش بود." وی افزود: "موشکهای کروز و پهپادهای جنگی به پرواز درآمدند. امنیت این منطقه خط قرمز ایران است."
ارتش آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که ناوشکنهای موشکانداز هدایتشونده آمریکایی به عنوان بخشی از مأموریت جدید برای بازگرداندن ترافیک دریایی از هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شدهاند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که «دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و به سلامت به سفر خود ادامه میدهند.»
ایافپی/ب.ن