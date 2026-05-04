خبرگزاری فرانسه: روسیه برای اولین بار سرزمینهای بیشتری را در اوکراین از دست داد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ همانطور که تحلیل خبرگزاری فرانسه از دادههای موسسه مطالعات جنگ (ISW) نشان داد، روسیه برای اولین بار از زمان ضدحمله اوکراین در تابستان ۲۰۲۳، در ماه آوریل سرزمینهای بیشتری را نسبت به آنچه در اوکراین به دست آورده بود، از دست داد.
دادههای ISW نشان داد که مسکو بین ماههای مارس و آوریل کنترل حدود ۱۲۰ کیلومتر مربع را واگذار کرده است.
با وجود اینکه نبرد در جبهه به بنبست نزدیک شده است، حملات شدید و مرگبار پهپادها در ماههای اخیر بدون وقفه ادامه داشته است، در حالی که مذاکرات به رهبری ایالات متحده در مورد این درگیری با ادامه جنگ خاورمیانه متوقف شده است.
پیشرویهای روسیه از اواخر سال ۲۰۲۵ کند شده است، زیرا مشکلات ارتباطی در ارتش روسیه همراه با ضدحملات اوکراین، به کیيف کمک کرد تا در جنوب شرقی به پیشرفتهای محلی دست یابد.
این سازمان مستقر در آمریکا اعلام کرد: «حملات میانبرد اوکراین، مسدود شدن استفاده روسیه از پایانههای استارلینک در اوکراین در فوریه ۲۰۲۶ و مسدود شدن تلگرام توسط کرملین، مشکلات موجود در ارتش روسیه را تشدید کرده است.»
با این حال، طبق محاسبات خبرگزاری فرانسه بر اساس دادههای ISW، نیروهای پراکنده روسی هنوز در حدود سه چهارم مناطقی که اوکراین بازپس گرفته بود، حضور داشتند.
این سازمان اعلام کرد که کاهش سرعت پیشروی روسیه همچنین ممکن است با «الگوهای فصلی سالانه» مرتبط باشد، زیرا آب شدن زمین یخزده و بارانهای بهاری، خاک را گلآلود میکند و «حرکت مکانیزه» را پیچیده میکند.
طبق گزارش ISW، اوکراین در ماه آوریل در چندین بخش از خط مقدم پیشروی کرد و حدود ۴۰ کیلومتر مربع را در هر یک از مناطق شرقی زاپوریژیا، خارکف و دونتسک بازپس گرفت.
محاسبات خبرگزاری فرانسه عملیات نفوذ، یک تاکتیک محبوب روسیه برای ارسال گروههای کوچک و بسیار متحرک از سربازان به پشت خطوط دشمن را شامل نمیشود.
این آمار همچنین شامل پیشرویهای ادعایی روسیه که توسط ISW نه تأیید و نه تکذیب شده است، نمیشود.
دادهها نشان میدهد که نیروهای روسی چندین کیلومتر مربع از زمینهای شرق کراماتورسک در منطقه دونتسک را تصرف کردهاند، جایی که روسیه تلاشهای خود را در آن متمرکز کرده است.
دستاوردهای خالص ارتش اوکراین - اولین دستاورد آنها در بیش از دو سال - ناچیز بود و تنها 0.02 درصد از خاک اوکراین را تشکیل میدهد.
مسکو کمی بیش از 19 درصد از خاک این کشور را تصرف کرده است، از جمله هفت درصد در کریمه و مناطقی در دونتسک و لوهانسک که پیش از حمله 2022 تحت کنترل روسیه یا جداییطلبان طرفدار روسیه بودند.
ISW با پروژه تهدیدات بحرانی موسسه امریکن انترپرایز، یکی دیگر از اندیشکدههای آمریکایی، همکاری میکند.
