«الزیدی باید به خط مبهم بین گروههای مسلح طرفدار ایران و دولت رسیدگی کند»
اربیل (کوردستان۲۴) ـ یک مقام ارشد آمریکایی، اعلام کرد که ایالات متحده به دنبال «اقدامات قاطع» نخستوزیر بعدی عراق برای فاصله گرفتن دولت از گروههای مسلح طرفدار ایران قبل از از سرگیری ارسال کمکهای مالی و امنیتی است.
ائتلاف حاکم بر عراق، علی الزیدی را به عنوان نخستوزیر بعدی معرفی کرده است و او به سرعت تماس تبریکی از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دریافت کرد. ترامپ تهدید کرده بود که در صورت روی کار آمدن نوری المالکی، نامزد پیشتاز سابق، تمام حمایتهای ایالات متحده را قطع خواهد کرد.
اما یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود، گفت که الزیدی باید به «خط مبهم» بین گروههای مسلح طرفدار ایران در این کشور با اکثریت شیعه و دولت رسیدگی کند.
واشینگتن پرداختهای نقدی برای درآمد نفت را که از بانک فدرال رزرو نیویورک در ترتیباتی که به پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ برمیگردد، و همچنین کمکهای امنیتی را به دلیل حملات متعدد به منافع ایالات متحده به حالت تعلیق درآورد.
این مقام گفت که از سرگیری کامل حمایت «با اخراج شبهنظامیان تروریست از هر نهاد دولتی، قطع حمایت آنها از بودجه عراق و عدم پرداخت حقوق به این جنگجویان شبهنظامی آغاز میشود. اینها اقدامات مشخصی هستند که به ما اعتماد به نفس میدهند و میگویند که طرز فکر جدیدی وجود دارد.»
این مقام گفت که تأسیسات ایالات متحده در عراق پس از 28 فوریه، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ خود را علیه ایران آغاز کردند، بیش از 600 حمله را متحمل شدهاند.
این حملات از زمان آتشبس متزلزل 8 آوریل بین ایالات متحده و ایران، به استثنای حملات ایران در اقلیم کوردستان متوقف شدهاند.
این مقام گفت: «من شدت چالش یا آنچه را که برای از بین بردن این روابط لازم است، دست کم نمیگیرم. این میتواند با یک بیانیه روشن و بدون ابهام از سیاست مبنی بر اینکه شبهنظامیان تروریست بخشی از دولت عراق نیستند، آغاز شود.»
وی افزود: «عناصر خاصی از دولت عراق همچنان به ارائه پوشش سیاسی، مالی و عملیاتی برای این شبهنظامیان تروریستی ادامه دادهاند.»
ایالات متحده پس از آنکه به نظر میرسید مالکی نخستوزیر بعدی خواهد بود، فشار بر عراق را افزایش داد. در دوره قبلی تصدی او، روابط با واشینگتن به دلیل اتهاماتی مبنی بر نزدیکی بیش از حد به دولت ایران و دامن زدن به آتش فرقهگرایی، رو به وخامت گذاشت.
حملات گروههای مسلح در عراق به سفارت آمریکا در بغداد، تأسیسات دیپلماتیک و لجستیکی آن در فرودگاه پایتخت و میادین نفتی تحت مدیریت شرکتهای خارجی آسیب رسانده است.
