گفتوگوی تلفنی علی الزیدی و وزیر جنگ آمریکا
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر مکلف عراق و وزیر جنگ آمریکا، بر اهمیت همکاریهای امنیتی بر اساس توافق راهبردی بین بغداد و واشینگتن، تأکید کردند.
امروز چهارشنبه ۶ مه، دفتر رسانهای علی الزیدی، نخستوزیر مکلف عراق، در بیانیهای اعلام کرد که وزیر جنگ آمریکا با وی تماس تلفنی برقرار کرده و مکلف شدن وی برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق را تبریک گفته است.
بر پایه بیانیه در این مکالمه تلفنی روابط دوجانبه واشینگتن و بغداد در زمینههای مختلف مورد توجه قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت همکاریهای امنیتی بر اساس توافق راهبردی بین عراق و آمریکا تأکید کردند.
بیانیه میافزاید که تشدید تلاشها برای ازسرگیری ارائه آموزشهای نظامی در راستای ارتقای توانایی نیروهای مسلح عراق نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
علی فالح الزیدی در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ به طور رسمی برای تشکیل کابینه جدید دولت عراق مکلف شد. او از سوی چارچوب هماهنگی شیعه کاندید شد.
