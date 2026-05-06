در جلسه محاکمه عجاج ۲۲۱ نفر علیه او شهادت میدهند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ محاکمه «جلاد نوگره سلمان» با حضور دهها شاهد در دادگاه رصافه بغداد آغاز شد.
گزارشگر کوردستان۲۴ از بغداد گزارش داد که ساعت ۹:۰۰ امروز پنجشنبه ۷ مه ۲۰۲۶، محاکمه عجاج احمد حردان التکریتی معروف به «جلاد نوگره سلمان» در دادگاه رصافه آغاز شد.
نوگره سلمان از زندانهای خوفناک رژیم سابق عراق بود که در جریان عملیات نسلیکشی انفال در سال ۱۹۸۸، قربانیان نسلکشی قبل از اعدام و زندهبهگور شدن در آن نگهداری میشدند.
عجاج، جلاد معروف که در ۳۰ جولای سال گذشته دستگیر شد، به عنوان افسر سازمان امنیت عراق در زندان نوگره سلمان انجام وظیفه میکرد.
او به دلیل رفتارهای غیرانسانی و اعمال شکنجه و آزار شدید علیه زندانیان، به «جلاد نوگره سلمان» شهرت یافت و به ارتکاب اعمالی چون شکنجه، قتل، زندهبهگور کردن و تجاوز به زنان زندانی متهم است.
عجاج پس از ۳۷ سال توسط سازمان امنیت ملی عراق در استان المثنی در عراق دستگیر شد. او در سال ۲۰۰۳ به سوریه گریخت و در منطقه جَرَمانه در نزدیکی دمشق ساکن شد. دو تن از پسران او عضو سازمان القاعده بوده و در یک درگیری در منطقه ضلوعیه در نزدیکی صلاحالدین کشته شدند.
«جلاد نوگره سلمان» به جنایاتی که علیه شهروندان کورد مرتکب شده اعتراف کرده است.
در جلسه محاکمه عجاج ۲۲۱ نفر از بستگان قربانیان به عنوان شاهد حضور دارند.
عملیات نسلکشی انفال در سال ۱۹۸۸ توسط رژیم سابق عراق علیه مردم کورد و در هشت مرحله در مناطق مختلف کوردستان اجرا شد که در جریان آن ۱۸۲ هزار شهروند غیرنظامی اعدام، زندهبهگور و مفقودالاثر شدند و حدود ۴۵۰۰ روستا تخریب شد.
ب.ن