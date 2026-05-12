مظلوم عبدی: لیلا قاسم الگویی از سربلندی برای زنان کورد بود
اربیل (کوردستان۲۴) ـ فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در سالگرد شهادت لیلا قاسم، او را الگویی برای سربلندی زنان کورد توصیف کرد.
امروز سهشنبه ۱۲ مه ۲۰۲۶، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت ۵۲مین سالگرد شهادت لیلا قاسم توسط رژیم بعث، پیامی منتشر کرد و نوشت: «لیلا قاسم، دختر کوردِ جنوب کوردستان، الگویی از سربلندی برای زنان کورد بود. او در کنار رفقایش عزت کورد را حفظ کرد.»
عبدی تأکید کرد: «یاد و نام لیلا قاسم و همه زنانی که در راه آزادی جان خود را فدا کردند، زنده خواهد ماند و همیشه گرامی داشته میشود.»
فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک افزود: «ما راه عروس کوردستان را با مبارزه برای آزادی ادامه میدهیم.»
در سالگرد شهادت لیلا قاسم، پرزیدنت مسعود بارزانی با انتشار پیامی اعلام کرد: «شهید لیلا قاسم و رفقای او در راه آزادی و عزت مردم خود شجاعانه جانشان را فدا کردند.»
پرزیدنت بارزانی تأکید کرد: «این شهدا به الگو و نماد مقاومت برای همه آزادیخواهان کوردستان تبدیل شدهاند.»
لیلا قاسم در سال ۱۹۵۲ در شهر خانقین به دنیا آمد.
او از فعالان برجسته اتحادیه دانشجویان کوردستان بود. در آغاز دهه هفتاد میلادی تحصیل در دانشگاه را آغاز کرد و همزمان به مبارزات سیاسی ادامه داد.
لیلا قاسم در سال ۱۹۷۴ به همراه چهار تن از رفقای خود توسط رژیم بعث دستگیر شد و در ۱۲ مه همان سال در بغداد اعدام شدند.
او به عنوان نخستین زن مبارز کورد شناخته میشود که به دلیل افکار ملیگرایانه و سیاسی از سوی رژیم سابق عراق اعدام شد و امروز به نمادی از مبارزات ملی کورد بدل شده است.
