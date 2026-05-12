عراقچی: تهدیدات طرف آمریکایی مهمترین مانع برای پایان قطعی جنگ است

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیر امور خارجه ایران می‌گوید که «زیاده‌خواهی و تهدیدات آمریکا» مانع از رسیدن به توافق و پایان قطعی جنگ شده است.

خبرگزاری تسنیمِ ایران گزارش داد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با معاون وزیر خارجه نروژ، اعلام کرده است که «رویکرد زیاده‌خواهانه و لفاظی‌های تهدید و تحریک‌آمیز طرف آمریکایی و فقدان حسن‌نیت و عدم صداقت آمریکا مهمترین مانع برای پایان قطعی جنگ و دستیابی به توافق احتمالی است.»

عراقچی همچنین عامل و منشاء اصلی وضعیت فعلی در تنگه هرمز را حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به کشورش و «متعقاب آن نقض مکرر آتش‌بس با تداوم محاصره بنادر دریایی ایران» دانست.

او تأکید کرد که تهران «در حال رایزنی و مشورت جهت تدوین مقررات مربوط به ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز طبق حقوق بین‌الملل است.»

این در حالی است که اختلاف بر سر تنگه هرمز، آبراه حیاتی برای جریان جهانی انرژی که توسط ایران تقریباً‌ مسدود شده است، به قوت خود باقی است و ایران آزادی تردد در آن را به مفاد مورد مذاکراه با آمریکا مرتبط کرده است، موضوعی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تاکنون حاضر به پذیرش آن نشده است.

