ترامپ: آمریکا برای پایان دادن به جنگ با ایران به کمک چین نیازی ندارد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز سهشنبه ۱۲ مه، تأکید کرد که برای پایان دادن به جنگ با ایران به کمک چین نیازی ندارد، اما گفت که در نشست این هفته با شی جین پینگ به تفصیل صحبت خواهد کرد.
ترامپ پیش از عزیمت به پکن به خبرنگاران گفت: "ما قرار است در این مورد گفتوگوی طولانی داشته باشیم."
چین شریک اقتصادی اصلی ایران است که بخش زیادی از تولید نفت آن را خریداری میکند و همچنین حامی دیپلماتیک مهمی است.
با این حال، ترامپ تأکید کرد که برای یافتن راه خروجی از درگیری که دو ماه و نیم پیش با حمله گسترده آمریکا و اسرائیل آغاز شد و سپس به بنبست بر سر کنترل مسیر کشتیرانی تنگه هرمز رسید، نیازی به شی جین پینگ ندارد.
ترامپ گفت: "ما چیزهای زیادی برای بحث داریم. اگر بخواهم با شما صادق باشم، نمیگویم ایران یکی از آنهاست، زیرا ما ایران را کاملاً تحت کنترل داریم. یا به توافق میرسیم یا آنها نابود میشوند."
در بحبوحه گزارشهایی مبنی بر اینکه چین همچنان به ایران در زمینه تسلیحات و خرید نفت تحریمشده کمک میکند، ترامپ گفت شی «نسبتاً خوب عمل کرده است. آنها مقدار زیادی از نفت خود را از آن منطقه تأمین میکنند. ما مشکلی نداشتهایم. و او دوست من بوده است. او کسی بوده که ما با او کنار میآییم.»
این اولین سفر ترامپ از سال ۲۰۱۷ به کشور چین است که شامل مذاکرات با شی جین پینگ در روزهای پنجشنبه و جمعه، خواهد بود.
ایافپی/ب.ن