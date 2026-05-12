ایران میگوید آمریکا یا باید طرح صلح را بپذیرد یا با «شکست» روبرو شود
اربیل (کوردستان۲۴) ـ مذاکرهکننده ارشد ایران اعلام کرد که واشینگتن یا باید آخرین طرح صلح تهران را بپذیرد یا با شکست روبرو شود، پیش از این دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد که آتشبس در جنگ خاورمیانه در آستانه فروپاشی است.
این جنگ که بیش از دو ماه پیش با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، در سراسر خاورمیانه گسترش یافته و علیرغم آتشبس، اقتصاد جهانی را آشفته کرده و صدها میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است.
هر دو طرف از دادن امتیاز خودداری کردهاند و بارها تهدید به از سرگیری جنگ کردهاند، اما به نظر نمیرسد که هیچکدام مایل به بازگشت به جنگ تمامعیار باشند.
محمد باقر قالیباف در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچ جایگزینی جز پذیرش حقوق مردم ایران همانطور که در پیشنهاد ۱۴ مادهای آمده است، وجود ندارد. هر رویکرد دیگری کاملاً بینتیجه خواهد بود؛ چیزی جز یک شکست پس از دیگری. هرچه بیشتر تعلل کنند، مالیاتدهندگان آمریکایی هزینه بیشتری برای آن خواهند پرداخت.»
پنتاگون روز سهشنبه اعلام کرد که هزینه جنگ به نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است - حدود ۴ میلیارد دلار بیشتر از تخمینی که دو هفته پیش ارائه شده بود.
ایران آخرین پیشنهاد خود را در پاسخ به طرح قبلی ایالات متحده ارسال کرد که جزئیات آن هنوز روشن نیست.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که طرح آمریکا شامل یک یادداشت تفاهم یک صفحهای با هدف پایان دادن به جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکره در مورد برنامه هستهای ایران است.
وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که پاسخ آن خواستار پایان دادن به جنگ در تمام جبههها، از جمله در لبنان، توقف محاصره دریایی بنادر ایران توسط ایالات متحده و آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران در خارج از کشور تحت تحریمهای طولانی مدت است.
اما ترامپ پاسخ تهران را "کاملاً غیرقابل قبول" خواند و گفت که ایالات متحده از "پیروزی کامل" بر ایران برخوردار خواهد شد و آتشبس که بیش از یک ماه جنگ را متوقف کرده است، به پایان خود نزدیک میشود.
رئیسجمهور ایالات متحده متعاقباً پیش از عزیمت به چین در روز سهشنبه گفت که "گفتوگوی طولانی" با همتای خود شی جین پینگ در مورد ایران خواهد داشت، اما برای پایان دادن به جنگ به کمک پکن نیاز ندارد.
رسانههای دولتی ایران روز سهشنبه گزارش دادند که سپاه پاسداران آن کشور اعلام کرده است که در تهران رزمایشهایی را «برای مقابله با هرگونه حرکت دشمن آمریکایی-صهیونیستی» انجام دادهاند.
رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع ایران، گفت اگر ایالات متحده از مسیر دیپلماتیک صرف نظر کند، «باید انتظار تکرار شکستهای خود در میدان نبرد نظامی را داشته باشد.»
«زندگی روزمره»
جنگ لفظی، مردم ایران را که با عدم قطعیت روبرو هستند، نگران کرده است.
مریم، نقاش ۴۳ ساله اهل تهران، به خبرنگاران مستقر در پاریس گفت: « ما فقط تلاش میکنیم به هر چیزی که ممکن است به زنده ماندنمان کمک کند، چنگ بزنیم. آینده بسیار نامعلوم است و ما فقط روزها را میگذرانیم. ما در تلاشیم راهی برای ادامه پیدا کنیم. حفظ امید در حال حاضر بسیار دشوار است.»
واکنش خشمگین ترامپ به پیشنهاد متقابل ایران باعث افزایش شدید قیمت نفت شد و امیدها را برای دستیابی سریع به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری از بین برد.
ایران ترافیک دریایی در این آبراه را محدود کرده و در حال ایجاد یک مکانیسم پرداخت برای دریافت عوارض عبور کشتیها است که باعث ایجاد یک بحران انرژی جهانی شده است، بحرانی که رئیس شرکت بزرگ نفتی آرامکوی عربستان آن را بزرگترین شوک تأمین انرژی که «جهان تاکنون تجربه کرده است» توصیف کرده است.
نیویورک تایمز روز سهشنبه گزارش داد که ارزیابیهای طبقهبندیشده اطلاعاتی ایالات متحده نشان میدهد که ایران هنوز قابلیتهای موشکی قابل توجهی دارد - حدود ۷۰ درصد از پرتابگرهای سیار و ذخایر موشکی قبل از جنگ آن هنوز در حال فعالیت هستند - و دسترسی به ۳۰ از ۳۳ سایت موشکی در امتداد تنگه هرمز را بازیابی کرده است.
مقامات آمریکایی تأکید کردهاند که حفظ کنترل تنگه هرمز که معمولاً حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی جهان را حمل میکند، برای تهران «غیرقابل قبول» خواهد بود.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، روز سهشنبه گفت که «ایران نباید از این تنگه به عنوان سلاحی برای فشار یا باجگیری از کشورهای حوزه خلیج استفاده کند.»
صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم هاوس، گفت رهبران ایران «فکر میکنند میتوانند از ترامپ بیشتر دوام بیاورند.»
وکیل افزود تهران «متعهد به مذاکره» است، اما «به دلیل بهبود موضع خود» میخواهد «امتیازاتی بگیرد.»
در همین حال، ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا، گفت که استرالیا به یک مأموریت «کاملاً دفاعی» به رهبری فرانسه و بریتانیا برای تأمین امنیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز خواهد پیوست و یک هواپیمای نظارتی برای محافظت از امارات متحده عربی در برابر حملات پهپادی ایران به آن کمک خواهد کرد.
«جهنمِ» میدان جنگ
به گفته وزارت بهداشت لبنان، روز سهشنبه در جبهه جنگ آن کشور، حملات مرگبار اسرائیل در جنوب ادامه یافت، جایی که علیرغم توافق آتشبس ۱۷ آوریل، درگیریها ادامه یافت.
اسرائیل از زمان آتشبس، حملات خود را تشدید کرده و با حزبالله تحت حمایت ایران تبادل آتش میکند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل در جنوب لبنان روز سهشنبه ۱۳ نفر از جمله یک سرباز، یک کودک و دو امدادگر را کشته است.
وزیر بهداشت لبنان پیش از این در همان روز گفته بود که از زمان کشیده شدن این کشور به جنگ گستردهتر در ۲ مارس، بیش از ۲۸۸۰ نفر کشته شدهاند - از جمله ۳۸۰ نفر از زمان برقراری آتشبس.
نعیم قاسم، رهبر حزبالله، روز سهشنبه گفت که سلاحهای گروهش بخشی از دور سوم مذاکرات آتی بین لبنان و اسرائیل در این هفته نیست و متعهد شد که «هر چقدر هم فداکاریها بزرگ باشد» تسلیم نخواهد شد.
او در بیانیهای گفت: «ما میدان جنگ را رها نخواهیم کرد و آن را برای اسرائیل به جهنم تبدیل خواهیم کرد.»
ایافپی/ب.ن