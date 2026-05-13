توقیف کشتی حامل نفت عراق توسط آمریکا در تنگه هرمز

اربیل (کوردستان۲۴) ـ خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد نیروهای آمریکایی که بنادر ایران را محاصره کرده‌اند یک کشتی یونانی را که حامل حدود دو میلیون بشکه نفتِ عراق به مقصد ویتنام بوده است توقیف کرده‌اند. دولت ویتنام از آمریکا خواسته است که به این کشتی اجازه عبور بدهد.

بر پایه گزارش، دولت ویتنام خواستار اجازه عبور به کشتی «آگیوس فانوریوس۱» شده زیرا برای پالایشگاه «نِگی سون» و اقتصاد کشور به آن نیاز مبرم دارند.

کشتی که حامل ۱.۹۹ میلیون بشکه نفت خام بصره بوده، تحت پوشش شرکت «ایسترن مدیترانیَن مَریتایم» یونان است که روز دوشنبه به محوطه محاصره شده توسط آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شده است.

ویتنام تأکید کرده است که تأخیر بیشتر در آزادی کشتی، پالایشگاه «نِگی سون» را با خطر توقف در تولید مواجه می‌کند.

این در حالی است که محاصره آمریکا تنها شامل ایران می‌شود و تجارت نفت عراق را در بر نمی‌گیرد.

پیش از این ایران اعلام کرده است که مانع عبور نفتکش‌های ‌عراق از تنگه هرمز نخواهد شد.

با تشدید تنش بین ایران و آمریکا، تهران عبور از تنگه هرمز، آبراه حیاتی برای انرژی جهانی را مسدود کرد و ایالات متحده در واکنش به آن بنادر تجاری ایران را محاصره کرد.

عدم رفع اختلافات بین دو طرف موجب تداوم انسداد تنگه هرمز و محاصره بنادر ایران شده است. وضعیتی که تأثیر قابل توجهی بر قیمت نفت و بازارهای سهام در جهان داشته است.

