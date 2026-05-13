اربیل (کوردستان۲۴) ـ یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که تلاش‌ها برای تأمین سامانه دفاع هوایی برای نیروی پیشمرگ کوردستان تشدید شده است.

امروز چهارشنبه ۱۳ مه ۲۰۲۶، چیمن بارزانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق، به کوردستان۲۴ گفت که در ابتدای هفته جاری این کمیسیون با عبدالامیر یارالله، سپهسالار عراق دیدار کرده است و در خصوص فعال‌سازی تیپ‌های مشترکِ نیروی پیشمرگ کوردستان و ارتش عراق برای جلوگیری از تحرکات بقایای داعش در مناطقی که با شکاف امنیتی مواجه هستند، گفت‌وگو کرده‌اند.

وی افزود که تلاش‌ها برای تأمین سامانه دفاع هوایی برای نیروی پیشمرگ کوردستان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ صورت گرفت و این در بودجه دفاعی آمریکا برای آن سالها در نظر گرفته شد.

بارزانی از تداوم تلاش‌ها در این راستا و کار برای تأمین سامانه ضد موشکی پاتریوت از طریق عراق و نیروهای ائتلاف خبر داد، اما گفت که برخی کشورهای منطقه با فشار بر بغداد مانع از آن شده‌اند «اگرچه دولت عراق تصمیم‌گیری در این خصوص را در چارچوب اختیارات خود می‌داند.»

او توضیح داد که تأمین سامانه دفاع هوایی با حاکمیت کشور مرتبط است و با توجه به اینکه نقض حاکمیت اقلیم کوردستان نقض حاکمیت عراق دانسته می‌شود، خواستار آن شده‌اند که تأمین این سامانه برای عراق، اقلیم کوردستان را هم شامل شود.

عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس گفت که استقرار سامانه ضد موشکی در اقلیم کوردستان و نظارت مشترک بر آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین تأکید کرد که نیروی پیشمرگ کوردستان بر اساس قانون بخشی از نظام دفاعی عراق است و باید در هر قرارداد تسلیحاتی با وزارت دفاع عراق، سهم آن در نظر گرفته شود.

برخورداری نیروهای پیشمرگ از استحقاقات بازنشستگی، ترفیع و سایر مزایا به طور همسان با دیگر نیروهای عراقی، از دیگر موضوع‌های مورد بررسی در این چارچوب بوده است.

سال‌هاست که اقلیم کوردستان به طور مستمر به خصوص در جریان جنگ خاورمیانه مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته که تلفات جانی و خسارات مالی قابل توجهی در پی داشته است.

در صورت تأمین سامانه دفاع هوایی برای نیروی پیشمرگ کوردستان، اقلیم قادر به رفع این حملات خواهد شد.

ب.ن