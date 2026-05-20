پنتاگون میگوید تعداد تیپهای نظامی خود در اروپا را کاهش داده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد که تعداد تیپهای نظامی ایالات متحده در اروپا را از چهار به سه کاهش میدهد و این استقرار را به سطح سال ۲۰۲۱ بازمیگرداند. واشینگتن این قاره را برای انجام اقدامات بیشتر برای دفاع از خود تحت فشار قرار میدهد.
پنتاگون در بیانیهای اعلام کرد: «تعداد کل تیمهای رزمی تیپ (BCT) اختصاص داده شده به اروپا را از چهار به سه کاهش داده است.» طبق گزارش کنگره، هر تیپ رزمی شامل ۴۰۰۰ تا ۴۷۰۰ پرسنل است.
در این بیانیه آمده است که این کاهش منجر به «تأخیر موقت» در اعزام نیروهای آمریکایی به لهستان شده است.
پیش از این اعلام، جی. دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سهشنبه گفته بود که اعزام برنامهریزی شده ۴۰۰۰ نیرو به لهستان به جای لغو، به تأخیر افتاده است.
در بیانیه پنتاگون آمده است: «وزارتخانه، وضعیت نهایی این نیروها و سایر نیروهای آمریکایی در اروپا را بر اساس تجزیه و تحلیل بیشتر الزامات استراتژیک و عملیاتی ایالات متحده و همچنین توانایی متحدان ما برای مشارکت در دفاع از اروپا تعیین خواهد کرد.»
کاهش تیمهای رزمی تیپ، اوج هفتهها انتظار برای کاهش نیروهای ایالات متحده در اروپا و اصرار واشینگتن بر سرمایهگذاری بیشتر متحدانش در این قاره در دفاع از خود است.
به نظر میرسد دونالد ترامپ، رئیسجمهور، مصمم است متحدانی را که از جنگ به رهبری ایالات متحده علیه ایران حمایت نکردهاند یا در نیروی حافظ صلح در تنگه حیاتی هرمز مشارکت نکردهاند، مجازات کند.
پنتاگون در آغاز ماه مه اعلام کرد که واشینگتن ۵۰۰۰ سرباز را از آلمان خارج خواهد کرد.
