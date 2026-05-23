حیدر عبادی: حفاظت از اقلیم کوردستان یک وظیفه مشترک است
مسائل بغداد و اربیل پس از عید قربان حلوفصل میشود
حیدر عبادی، رئیس ائتلاف نصر عراق اعلام کرد که حفاظت از اقلیم کوردستان یک وظیفه مشترک است و هرگونه تقابل و تعرض به اقلیم، به مثابه تعرض به خود آنهاست. وی، همچنین بر ضرورت تداوم و تقویت روزافزون روابط میان اربیل و بغداد تاکید کرد.
امروز شنبه (۲۳ مه ۲۰۲۶)، حیدر عبادی پس از دیدار با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان ، اظهار داشت که تمامی اختلافات میان بغداد و اربیل باید از طریق دیپلماسی و گفتگو حلوفصل شوند. وی، با اشاره به اینکه اوضاع کنونی عراق انباشته از چالشهاست، تصریح کرد که در این مرحله، همبستگی و اتحاد تمامی جریانها برای عبور از شرایط موجود و یافتن راهکارهای ریشهای برای مشکلات، امری حیاتی است.
رئیس ائتلاف نصر در خصوص سفر مسرور بارزانی به بغداد گفت: این سفر و انجام زنجیرهای از دیدارها، گامی مهم و مثبت در جهت شتاببخشی به فرآیند حل پروندههای نامشخص و معلق میان دو طرف است.
عبادی، در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از حقوق شهروندان اقلیم کوردستان تاکید کرد: مردم اقلیم نباید تاوان سوءتفاهمهای سیاسی را پس بدهند. وی، افزود که حقوق و مطالبات مالی شهروندان نباید قربانی تصمیمات برخی از سیاسیون شود.
رئیس ائتلاف نصر درباره پرونده تشکیل کابینه جدید دولت عراق نیز ابراز خوشبینی کرد و گفت: این موضوع پس از عید قربان نهایی خواهد شد، چرا که توافقاتی میان جریانهای سیاسی حاصل شده و میتوان با موفقیت از تمامی موانع عبور کرد.