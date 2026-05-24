عادل عبدالمهدی: مردم کوردستان حق تصمیمگیری دارد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر پیشین عراق، ضروری دانست که کشورش با توافق بین آمریکا و ایران همسو شود و خود را با تحولات تطبیق دهد. همچنین تأکید کرد که مردم حق دارد درباره سرنوشت خود تصمیمگیری کند.
امروز یکشنبه ۲۴ مه ۲۰۲۶، عادل عبدالمهدی، نخستوزیر پیشین عراق، پس از دیدار با مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در بغداد، در اظهاراتی رسانهای، اعلام کرد که ضروری است عراق با توافق بین آمریکا و ایران همسو شود و خود را با تحولات تطبیق دهد. در خصوص اوضاع امنیتی و نظامی منطقه نیز گفت: «خبر حضور نیروهای خارجی در عراق صحیح نیست. حمله به مردم منطقه هم کار نادرستی است.»
او به حملات علیه غزه و ایران انتقاد کرد و حملات ایران به منطقه را هم «نادرست» دانست و خواستار رفع تنش شد.
نخستوزیر پیشین عراق حمایت خود را از حقوق مردم کوردستان ابراز کرد و گفت: «باید مردم درباره سرنوشت خود تصمیمگیری کند. مردم کوردستان هم مانند سایر مردمان شرکای اصیل در منطقه هستند و ریشه در این خاک دارند، بنابراین کاملاً حق تصمیمگیری دارند.»
ب.ن