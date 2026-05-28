عراق حمله به کویت را محکوم کرد

9 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت امور خارجه عراق، حمله اخیر به کویت را محکوم کرد و خواستار آن شد که طرفهای جنگ خاورمیانه برای حل اختلافات گزینه دیپلماسی و مذاکره را در پیش گیرند.

امروز جمعه ۲۹ مه، وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که بغداد حمله به کویت را محکوم می‌کند و این گونه اقدامات را که امنیت و ثبات کشورهای منطقه را تهدید می‌کند، مردود می‌داند.

این وزارتخانه همچنین بر اهمیت خویشتنداری و پرهیز از گسترش تنش در راستای کاهش نا‌آرامی و حفظ امنیت منطقه تأکید کرده و خواستار آن شده است که برای حل اختلافات گزینه دیپلماسی و مذاکره در پیش گرفته شود.

روز پنجشنبه ۲۸ مه، پس از حمله ایالات متحده آمریکا به جنوب ایران، یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت مورد هدف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، سپاه پاسداران اعلام کرد: «به دنبال تجاوز ارتش متجاوز ایالات متحده به مکانی در حومه فرودگاه بندرعباس با استفاده از موشک‌های هوایی، پایگاه هوایی آمریکا که منبع حمله بود، ساعت ۴:۵۰ صبح امروز هدف قرار گرفت.»

ارتش کویت تائید کرد که پدافند هوایی آن کشور به حمله پاسخ داده است.

ب.ن