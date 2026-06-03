آغاز روند تحویل سلاح گروههای شبهنظامی به دولت عراق
اربیل (کوردستان۲۴)- روند تحویل سلاحهای گروههای شبهنظامی عراق به دولت این کشور آغاز شد و گروه شبهنظامی سرایا سلام امروز در مراسمی در سامرا سلاحهای خود را تحویل داد.
امروز پنجشنبه ۴ ژوئن نیروهای گروه شبهنظامی سرایا سلام در استان سامرا سلاحهای خود را به دولت عراق تحویل دادند.
گزارشگر کوردستان۲۴ از سامرا گزارش داد که سلاحهای این گروه شبهنظامی به پلیس فدرالی یا ارتش عراق واگذار میشود.
سرایا سلام از چهار تیپ نظامی تشکیل شده است که ۲۰ تا ۵۰ هزار نیروی مسلح را شامل میشود.
این گروه پس از ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ در استان سامرا نفوذ قابل توجهی داشته است.
شماری از گروههای شبهنظامی عراق که به عنوان بخشی از «جبهه مقاومت اسلامی عراق» شناخته شدهاند، اعلام کردهاند که حاضرند سلاحهای خود را به دولت این کشور تحویل دهند و در نیروهای مسلح ادغام شوند.
علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، ضمن استقبال از تصمیم این گروهها برای تحویل سلاحهای خود به دولت، آن را اقدامی مثبت در برقراری ثبات و امنیت و بازگرداندن اقتدار به دولت دانست.
از طرفی دیگر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در عراق و سوریه با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از گروههای شبهنظامی عراق که آمادگی خود را برای تحویل سلاحهایشان به دولت اعلام کردهاند قدردانی کرد و تصمیم آنها را «اخلاقی و ملی» توصیف کرد که «موجب برقراری قانون در کشور» خواهد شد.
همچنین آن را سرآغازی برای یک روند بزرگ اصلاح و توسعه در عراق دانست.
وجود شمار قابل توجهی از گروههای شبهنظامی در عراق عامل مهمی برای عدم ثبات داخلی در این کشور دانسته شده است به خصوص که خارج از کنترل دولت بوده و خودسرانه نیروها و دیپلماتهای خارجی را مورد هدف قرار داده و در برخی موارد موجب تنشهای داخلی شدهاند.
ب.ن