2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، می‌گوید که در حال حاضر بین تهران و واشینگتن ارتباط مستقیمی وجود ندارد و پیام‌ها از طریق برخی واسطه‌ها رد و بدل می‌شوند. او تأکید کرد که برخی از کشورهای حوزه خلیج در شرایط جنگ امکانات و سرزمین‌شان را در اختیار دشمنان ایران قرار دادند و این برای آنها قابل چشم‌پوشی نبوده است. همچنین اظهار داشت که به هیچ وجه از حقوق هسته‌ای خود چشم‌پوشی نمی‌کنند و لزومی نمی‌بینند در شرایط فعلی به دشمنانشان امتیازی بدهند.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، مذاکرات تهران و واشینگتن، روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج و برنامه‌ای هسته‌ای آن کشور در سایه تحولات اخیر را مورد توجه قرار داد.

رضایی در پاسخ به این سوال کوردستان۲۴ در خصوص مذاکرات آمریکا و ایران که آیا در حال حاضر هیچ‌گونه گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی بین تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق وجود دارد؟ و آیا ایران آماده است با آمریکا به توافق برسد؟ گفت: «در حال حاضر بین تهران و واشینگتن ارتباط مستقیمی وجود ندارد و پیام‌ها از طریق برخی واسطه‌ها و میانجی‌گران رد و بدل می‌شوند، که پاکستان نقش فعالی در این زمینه دارد و بین ایران و آمریکا میانجی‌گری می‌کند. برخی دیگر از کشورهای منطقه هم میانجی‌گری می‌کنند.»

وی افزود:‌ «در ارتباط با توافق نیز چیزی مشخص نیست. سابقه و تجربه ما نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند. آنها در دو مذاکره قبلی همزمان با انجام مذاکرات به ما حمله کردند و ما هم خودمان را برای یک نبرد مجدد با آمریکایی‌ها آماده می‌کنیم. در حال حاضر بیشترین تمرکز ما در تهران بر آمادگی دفاعی برای مقابله با هرگونه شرارت دشمن است.»

رضایی در ادامه گفت: «در ارتباط با اینکه دستیابی به توافق چقدر ممکن است، باید بگویم که آمریکایی‌ها باید در این خصوص تصمیم بگیرند. چارچوب و خطوط قرمز ما مشخص است. آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا با دیپلمات‌های ما به توافق خواهد رسید یا با موشک‌های ما به توافق خواهد رسید. البته ما در این روزها هم مواضع متناقضی از آمریکایی‌ها دیدیم و موضع آن‌ها خیلی برای ما مشخص نیست.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در پاسخ به سوال کوردستان۲۴ در رابطه با کشورهای حوزه خلیج و حملات اخیر و اینکه چرا در زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، تنش‌هایی بین تهران و برخی از آن کشورها از جمله کویت به وجود آمد؟ گفت: «روابط ما با کشورهای خلیج فارس، در مجموع روابط خوبی است. ما با کشورهایی مثل عمان یا قطر روابط خیلی خوبی در بالاترین سطح داریم. مقامات ما و رئیس مجلس ما اخیراً به قطر سفر داشتند، وزیر خارجه هم همین‌طور. وزیر خارجه ما بعد از جنگ به عمان هم سفر کرد و روابط ما خوب است. »

رضایی اظهار داشت: «با برخی دیگر از آن‌ها، به ویژه آن‌هایی که در مشت آمریکا هستند، دچار چالش هستیم. با آن‌ها روابط خوبی داشتیم و جنگی هم نداشتیم، اما به یکباره در جنگی که بر ما تحمیل شد، آن‌ها در شرایط جنگ امکانات و سرزمین‌شان را در اختیار دشمنان ما قرار دادند. این قابل چشم‌پوشی نبود و ما هم ناگزیر شدیم وقتی از مثلاً فرودگاه کویت به کشور ما حمله می‌شود، پاسخ متقابل بدیم.»

همچنین توضیح داد: «در عین حال با ملت‌های منطقه، با ملت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، بهترین و برادرانه‌ترین و نزدیک‌ترین روابط را داریم و مشکلی با ملت‌هایشان نداریم. انتظار هم داریم که دولت‌های کشورهای حوزه خلیج فارس مستقلانه عمل کنند، مستعمره آمریکا نباشند و آمریکایی‌ها و در حقیقت صهیونیست‌ها برای آن‌ها تعیین تکلیف نکنند. به میل ملت مسلمانشان عمل بکنند نه بر اساس امیال آمریکایی‌ها و منافع آمریکایی‌ها. آن‌ها در جنگ اخیر بر اساس منافع آمریکا و صهیونیست‌ها عمل کردند و پایگاه‌هایشان را در اختیار آن‌ها قرار دادند. بالاخره علت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور ما حمایت ما از آرمان فلسطین بود، یکی از علل اصلی آن بود. این کشورها متأسفانه در جایی که جرم جمهوری اسلامی ایران حمایت از کودکان مظلوم غزه بود، در کنار جانیان صهیونیست قرار گرفتند. ما انتظار داریم که رویهٔ خودشان را اصلاح بکنند و به طور مستقل تصمیم بگیرند.»

ابراهیم رضایی، در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران حاضر است در نتیجه فشارهای نظامی کنونی و حمله به ایران، از برنامه هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند یا امتیازاتی به آمریکا و غرب بدهد؟ گفت: «ما به هیچ وجه از حقوق هسته‌ای خود چشم‌پوشی نمی‌کنیم. به ویژه صنعت هسته‌ای که هم اهمیت استراتژیک برای ما دارد و هم بابت داشتن این صنعت بومی، هزینه هنگفت و سنگینی را پرداخت کرده‌ایم. لذا امروز که دشمن تمام توانش را از جمله توان نظامیش را برای نابودی صنعت هسته‌ای ما به کار گرفته و موفق نبوده است، لزومی نمی‌بینیم که دیگر در حوزه هسته‌ای به دشمنانمان امتیازی بدهیم.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، تأکید کرد: «صنعت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و طبق بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی هم که هزاران مورد در سال‌های اخیر بوده، صلح‌آمیز بودن آن به اثبات رسیده است. ما لزومی نمی‌بینیم که در این شرایط بخواهیم به دشمنانمان امتیازی بدهیم.»

ب.ن