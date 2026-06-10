پاکستان میگوید با وجود تشدید تنش تلاش برای میانجیگری میان ایران و آمریکا ادامه دارد
اربیل (کوردستان۲۴)- پاکستان اعلام کرد که با وجود تشدید تنشها میان آمریکا و ایران، همچنان در تلاشهای میانجیگرانه برای پایان دادن به درگیریها مشارکت دارد و بر ضرورت حلوفصل اختلافات از طریق مذاکره تأکید میکند.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه ۱۱ ژوئن، به خبرنگاران گفت: «در شرایط کنونی دشوار است که نسبت به تبادل تازه حملات خوشبین باشیم، اما امید خود را از دست ندادهایم و همچنان در این روند مشارکت داریم.»
او افزود: «نباید نقش و رویکرد میانجیگرانه پاکستان را نادیده گرفت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ایالات متحده امروز پنجشنبه حملات جدیدی علیه ایران انجام داد و تهران نیز به این حملات پاسخ داد. مقامهای آمریکایی همزمان ایران را به طولانی کردن مذاکرات برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ سهماهه متهم کردهاند.
اندرابی با ابراز نگرانی از تحولات اخیر گفت: «پاکستان همچنان عمیقاً نگران وضعیت منطقه و تشدید تنشها است.»
وی تأکید کرد که اسلامآباد معتقد است دیپلماسی و گفتوگو باید مبنای دستیابی به راهحلی مذاکرهشده برای تمامی مسائل مورد اختلاف باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد که وزیر کشور به تازگی از سفر به تهران بازگشته و در چارچوب تلاشهای میانجیگرانه، پیام و نامه نخستوزیر پاکستان را به مقامهای ایرانی تحویل داده است.
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