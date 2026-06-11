درخواست مسکو و آنکارا از آمریکا و ایران برای بازگشت به میز مذاکره

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اربیل (کوردستان۲۴)- هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها میان آمریکا و ایران، روسیه و ترکیه خواستار توقف حملات و بازگشت طرفین به مذاکرات شدند. پاکستان نیز اعلام کرد که با وجود افزایش تنش‌ها، همچنان در تلاش‌های میانجیگرانه برای پایان دادن به بحران مشارکت دارد.

کرملین امروز پنج‌شنبه ۱۱ ژوئن از آمریکا و ایران خواست مذاکرات را از سر بگیرند و هشدار داد که ادامه درگیری‌ها می‌تواند پیامدهای منفی برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی از خبرگزاری فرانسه درباره دور تازه حملات گفت: «ما از همه طرف‌های درگیر در این مناقشه می‌خواهیم خویشتنداری کنند و به میز مذاکره بازگردند.»

وی افزود که تشدید تنش‌ها «پیامدهای منفی بیشتری برای وضعیت منطقه و اقتصاد جهانی» خواهد داشت.

ترکیه نیز خواستار توقف درگیری‌ها و ازسرگیری گفت‌وگوها شد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان سفری به بلغارستان گفت: «حملات متقابلی که از دو روز پیش آغاز شده، نگرانی‌ها درباره گسترش تنش‌ها را افزایش داده است.» او از طرفین خواست حملات متقابل را متوقف کرده و روند مذاکرات را از سر بگیرند.

این درخواست‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سازمان دریانوردی ایران، نهاد ناظر بر تنگه هرمز، تأیید کرده است که این آبراه راهبردی بنا به دستور سپاه پاسداران تا اطلاع ثانوی بسته شده است. این سازمان دلیل این اقدام را «تنش‌های ناشی از تجاوز نیروهای آمریکایی در منطقه» عنوان کرده است.

ایالات متحده امروز پنج‌شنبه حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران انجام داد و تهران نیز به این حملات پاسخ داد. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ایران را به طولانی کردن روند مذاکرات برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ سه ‌ماهه متهم کرد.

در این میان، پاکستان نیز اعلام کرد که با وجود تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، همچنان در تلاش‌های دیپلماتیک و میانجیگرانه برای پایان دادن به درگیری‌ها مشارکت دارد و بر حل‌وفصل اختلافات از طریق مذاکره تأکید می‌کند.

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