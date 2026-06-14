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اربیل (کوردستان۲۴)- پاتریارک مار پولس سوم نونا، پاتریارک کلیسای کلدانی در جهان، جایگاه اقلیم کوردستان و شهر اربیل را به عنوان کانون همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان و جوامع مختلف ستود و ابراز امیدواری کرد که تجربه موفق اقلیم کوردستان در زمینه برابری و ایجاد توازن در زندگی جوامع مختلف به دیگر مناطق جهان منتقل شود.

امروز یکشنبه ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، پاتریارک مار پولس نونا در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ به اهمیت تاریخی شهر اربیل اشاره کرد و گفت: «اربیل شهری بسیار کهن و مهم برای مسیحیان است؛ در اینجا ادیان و جوامع گوناگون در صلح و همزیستی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.»

پاتریارک کلیسای کلدانی درباره تلاش‌های دولت اقلیم کوردستان نیز تأکید کرد که در چند سال گذشته اقدامات کم‌نظیری برای تعمیق همزیستی مسالمت‌آمیز انجام شده است. وی با اشاره ویژه به سال ۲۰۱۴ گفت: «زمانی که مسیحیان از ترس تروریست‌های داعش آواره شدند، دولت اقلیم کوردستان با نهایت دلسوزی از آنان میزبانی کرد و همه درهای خود را به رویشان گشود. این واقعیتی است که شایسته احترام و قدردانی فراوان است.»

مار پولس نونا همچنین خاطرنشان کرد که در اقلیم کوردستان ثبات و امنیتی واقعی وجود دارد و چشم‌اندازی روشن برای آینده دیده می‌شود. وی افزود: «مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، با جدیت برای تأمین حقوق همه جوامع و اقشار جامعه تلاش می‌کند و همین امر باعث شده است که کوردستان در زمینه برابری و ایجاد توازن در زندگی جوامع مختلف جامعه، نقشی اثرگذار ایفا کند.»

پاتریارک کلیسای کلدانی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که این تجربه موفق اقلیم کوردستان به دیگر مناطق جهان نیز منتقل شود تا همه مردم در سایه صلح و ثبات زندگی کنند.

ب.ن