نزار ناصر فعالیت خود را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی عراق آغاز کرد

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رئیس کل جدید بانک مرکزی عراق با هدف نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف و ارتقای ثبات پولی کشور، رسماً سکان هدایت این نهاد مالی راهبردی را بر عهده گرفت.

دفتر رسانه‌ای بانک مرکزی عراق روز دوشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ (۱ تیر ۱۴۰۵) اعلام کرد که نزار ناصر، رئیس کل جدید این بانک، فعالیت‌های رسمی خود را آغاز کرده است.

نزار ناصر در نخستین روز کاری خود، همراه با علی محسن علاق، رئیس کل پیشین این بانک، از بخش‌ها و مدیریت‌های مختلف بانک مرکزی بازدید کرد. این بازدید با هدف اطلاع از جزئیات روند امور، آشنایی با وظایف محوله به بخش‌های گوناگون و بررسی چگونگی اجرای مأموریت‌های سازمانی انجام شد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی در جریان این بازدید، بر اهمیت تداوم فعالیت‌های نهادینه و ارتقای سطح کارایی و عملکرد کارکنان تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که این اقدامات باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی و تثبیت ثبات مالی و پولی در کشور باشد. نزار ناصر همچنین از دستاوردهای گذشته که منجر به توسعه بخش بانکی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ملی شده است، قدردانی کرد.

آغاز به کار رئیس کل جدید در حالی صورت می‌گیرد که بازار ارز عراق شاهد نوسانات تازه‌ای است؛ به‌طوری‌که قیمت دلار در بازارهای داخلی از مرز ۱۶۰ هزار دینار عبور کرده و طی یک روز، هر ۱۰۰ دلار بیش از ۵ هزار دینار افزایش قیمت داشته است.

تغییر در مدیریت ارشد بانک مرکزی بخشی از اصلاحات اخیر علی فالح زیدی، نخست‌وزیر عراق است. وی چند روز پیش در چارچوب یک برنامه‌ی اصلاحی، اقدام به جابه‌جایی در چندین پست کلیدی امنیتی و مالی کرد که تغییر رئیس کل بانک مرکزی از مهم‌ترین این احکام بود.