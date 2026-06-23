حمایت سفیر ایران از انحصار سلاح در اختیار دولت عراق

محمدکاظم آل‌صادق از تصمیم دولت عراق برای جمع‌آوری سلاح گروه‌های شبه‌نظامی و کنترل آن توسط نهادهای رسمی حمایت کرد

3 ساعت پیش

محمدکاظم آل‌صادق با تأکید بر روابط راهبردی میان تهران و بغداد، از تصمیم دولت عراق برای جمع‌آوری سلاح گروه‌های شبه‌نظامی و کنترل آن توسط نهادهای رسمی حمایت کرد.

محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۲ تیر ۱۴۰۵) در گفتگویی تلویزیونی با یکی از شبکه‌های عراقی، به تشریح ابعاد مختلف همکاری‌های دوجانبه و مواضع منطقه‌ای پرداخت. وی در این مصاحبه تصریح کرد: "ما به تصمیم دولت عراق برای جمع‌آوری سلاح گروه‌های شبه‌نظامی احترام می‌گذاریم تا کنترل سلاح تنها در اختیار دولت باشد."

سفیر ایران با اشاره به پیوندهای عمیق میان دو کشور، مناسبات تهران و بغداد را فراتر از دولت‌ها و تحولات سیاسی توصیف کرد. وی اظهار داشت که این روابط بر پایه‌ی اشتراکات ریشه‌دار میان دو ملت بنا شده است.

محمدکاظم آل‌صادق در ادامه افزود: "مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت مرزها و توسعه‌ی مناسبات تجاری، از مهم‌ترین جنبه‌های روابط میان ایران و عراق به شمار می‌روند."

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقاومت پرداخت و آن را انتخابی متعلق به مردم عراق دانست. وی با تأکید بر اینکه ایران به حق دفاع مشروع ملت عراق احترام می‌گذارد، خاطرنشان کرد: "تهران هیچ‌گاه از هیچ کشوری درخواست نکرده است که به جبهه‌ی تقابل در جنگ با آمریکا و اسرائیل وارد شود."

آل‌صادق همچنین به تقویت تعاملات فرهنگی و آموزشی میان دو کشور اشاره کرد و از تأیید جایگاه علمی دانشگاه‌های ایران در عراق خبر داد. به گفته‌ی وی، در حال حاضر ۷۴ دانشگاه ایران در فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارت آموزش عالی عراق قرار گرفته‌اند که این موضوع زمینه‌ساز گسترش تبادلات علمی میان دو کشور خواهد بود.