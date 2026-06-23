ایران میگوید توافق پایان جنگ « اعلام شکست آمریکا» است
اربیل (کوردستان۲۴)- - همزمان با آغاز سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای حوزه خلیج، ایران توافق اخیر با واشینگتن برای پایان دادن به جنگ منطقهای را «اعلام شکست آمریکا» توصیف کرد و بر نقش «مقاومت» در دستیابی به این تفاهم تأکید کرد.
جنگی که با حملات گسترده آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه آغاز شده بود، پس از امضای توافقی میان تهران و واشینگتن پایان یافت؛ توافقی که مقامهای جمهوری اسلامی آن را نشانهای از موفقیت و اقتدار ایران توصیف میکنند.
این درگیری موجب تنشهای گسترده در منطقه شد. ایران در واکنش به حملات، با مسدود کردن تنگه هرمز، یک مسیر راهبردی انتقال انرژی و همچنین شلیک هزاران پهپاد و موشک به سوی برخی کشورهای همسایه در حوزه خلیج، به اقدامات آمریکا و متحدانش پاسخ داد.
ایالات متحده و ایران هفته گذشته این توافق را امضا کردند و بدین ترتیب روندی برای دستیابی به یک توافق دائمی آغاز شد؛ توافقی که در آن ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی حفظ شده است.
محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد ایران، امروز چهارشنبه ۲۴ ژوئن درباره توافقی که با میانجیگری پاکستان حاصل شده است، گفت: «تفاهم اسلامآباد نتیجه فشار و اجبار نبود، بلکه نتیجه مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود.»
وی افزود: «به همین دلیل است که تفاهمنامه اسلامآباد به اعلام شکست آمریکا تبدیل شد.» قالیباف همچنین تأکید کرد که امنیت خاورمیانه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود.
در همین حال، مارکو روبیو سفر خود به کشورهای حوزه خلیج را آغاز کرد. ایالات متحده دارای چندین پایگاه نظامی در منطقه، به ویژه در کشورهای حوزه خلیج است و واشینگتن تلاش دارد متحدان خود را درباره روند جدید دیپلماتیک با ایران مطمئن سازد.
رایزنیهای روبیو در حوزه خلیج
روبیو روز سهشنبه وارد امارات متحده عربی شد و قرار بود پیش از سفر به کویت و بحرین، دیدارهایی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است در نشست شورای همکاری خلیج در بحرین شرکت کند.
وی اعلام کرد که در گفتوگوهای خود با رهبران کشورهای حوزه خلیج درباره تفاهم اخیر میان واشینگتن و تهران رایزنی خواهد کرد؛ توافقی که به برنامه موشکی ایران و گروههای همپیمان منطقهای تهران نمیپردازد؛ موضوعاتی که از نگرانیهای دیرینه کشورهای عربی حوزه خلیج و اسرائیل به شمار میروند.
روبیو همچنین با اشاره به مباحث مطرحشده درباره دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز گفت: «این یک آبراه بینالمللی است.»
او افزود: «هیچ کشوری مجاز به دریافت عوارض یا هزینه در یک آبراه بینالمللی نیست. این قانون بینالمللی موجود است.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که ایران و عمان، دو کشور هممرز با تنگه هرمز، از بررسی دریافت «هزینه» برای عبور و مرور در این مسیر راهبردی خبر داده بودند.
تأکید ایران بر «همزیستی منطقهای»
در مقابل، مقامهای ایرانی بر ضرورت همکاری منطقهای تأکید کردهاند. قالیباف در این باره گفت: «ما آینده منطقه را نه در رویارویی، بلکه در تعامل و نه در حذف، بلکه در همزیستی میبینیم.»
وی همچنین تأکید کرد که برقراری آتشبس در لبنان یکی از مؤلفههای مهم دستیابی به توافق گستردهتر با آمریکا بوده است.
قالیباف گفت: «برای ما، آتشبس در لبنان به اندازه آتشبس در ایران مهم بوده و هست و پایان جنگ در لبنان به اندازه پایان جنگ در ایران مهم بوده است.»
ادامه مذاکرات
در همین حال، پاکستان اعلام کرد مذاکرات فنی میان طرفین هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، گفت: «فکر میکنم سهشنبه باشد»، هرچند دوشنبه یا چهارشنبه آینده نیز به عنوان زمانهای احتمالی مطرح شدهاند.
یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان دو طرف همچنان برنامه هستهای ایران است؛ برنامهای که سالها محل مناقشه میان تهران و کشورهای غربی بوده است. دولتهای غربی ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم میکنند، اما تهران این اتهام را همواره رد کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه اعلام کرد که ایران «کاملاً و کاملاً موافقت کرده است» به بازرسان سازمان ملل اجازه دسترسی و بازرسی بدهد.
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