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خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) از سفر رسمی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به بغداد خبر داد.

امروز شنبه (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶/۶ تیر ۱۴۰۵)، خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فردا یکشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه دیپلماتیک به عراق سفر خواهد کرد.

در همین راستا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تایید این خبر اعلام کرد که عراقچی در این سفر با مقامات عالی‌رتبه عراق دیدار و گفتگو خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین اشاره کرد که محور اصلی گفتگوهای وزیر امور خارجه در بغداد، توسعه مناسبات دوجانبه، تبادل نظر و رایزنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود.

این سفر عباس عراقچی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق تاکید کرده بود که این کشور روابط خوبی بر پایه حسن همجواری با کشورهای حوزه خلیج و ایران دارد. وی، همچنین آمادگی بغداد را برای میزبانی از هرگونه گفتگویی که به بازگشت آرامش به منطقه کمک کند، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا، اعلام کرده بود.