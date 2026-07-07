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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، امروز سه‌شنبه ۷ جولای، اعلام کرد که واشینگتن احتمال فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه را بررسی خواهد کرد؛ موضوعی که پس از کنار گذاشته شدن آنکارا از برنامه اف-۳۵ در سال ۲۰۱۹، به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی روسی، همچنان یکی از محورهای اختلاف میان دو کشور بوده است.

ترامپ که پس از ورود به آنکارا برای شرکت در نشست ناتو در کنار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، سخن می‌گفت، اظهار داشت: «این تصمیمی است که ما خواهیم گرفت. اف-۳۵ هواپیمای فوق‌العاده‌ای است؛ بهترین هواپیما تا امروز، و قطعاً موضوعی است که آن را بررسی خواهیم کرد.»

ترکیه سال‌هاست در پی بازگشت به برنامه اف-۳۵ و رفع تحریم‌های آمریکا است؛ تحریم‌هایی که به گفته مقام‌های ترکیه، بر روابط دوجانبه و پروژه‌های دفاعی این کشور تأثیر منفی گذاشته است. آنکارا امیدوار است سفر ترامپ بتواند به شکستن این بن‌بست کمک کند.

دو رئیس‌جمهور در دیدار خود در سپتامبر سال گذشته در کاخ سفید نیز بر تمایل به حل‌وفصل این پرونده تأکید کرده بودند، هرچند لغو تحریم‌ها در نهایت مستلزم تصمیم کنگره ایالات متحده است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال لغو تحریم‌های «کاتسا» گفت: «ما تحریم‌ها را لغو خواهیم کرد.» او همچنین افزود: «ما نمی‌خواهیم دوستانمان را تحریم کنیم.»

اردوغان نیز که در کنار ترامپ حضور داشت، ابراز اطمینان کرد که رئیس‌جمهور آمریکا این اختلاف را حل خواهد کرد. او گفت: «آقای ترامپ شخصاً در این زمینه به ما قول داده است. ایشان همواره به وعده‌های خود پایبند بوده‌اند. امیدوارم، به خواست خدا، از این نشست رهبران تصمیمی مطلوب درباره جنگنده‌های اف-۳۵ حاصل شود.»

پیش از ین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از ایالات متحده خواست از فروش جنگنده‌های اف-۳۵ یا قطعات مرتبط با آن به ترکیه خودداری کند و هشدار داد که چنین اقدامی «توازن قدرت» در خاورمیانه را بر هم خواهد زد.

نتانیاهو در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس‌نیوز گفت واشینگتن نباید فناوری پیشرفته نظامی را در اختیار رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، قرار دهد؛ کسی که به گفته او «آشکارا خواستار نابودی اسرائیل است.»

او افزود: «فکر نمی‌کنم به ترکیه اف-۳۵ یا موتورهای جنگنده داده شود، زیرا این اقدام توازن قدرت در خاورمیانه را بر هم می‌زند؛ توازنی که به باور من با برتری هوایی اسرائیل و همچنین حضور آمریکا در منطقه حفظ شده است.»

به گفته تحلیلگران، ترکیه به دنبال تأمین موتورهای جدید برای جنگنده رادارگریز بومی «KAAN» است تا بتواند به جمع محدود کشورهای سازنده جنگنده‌های نسل پنجم، از جمله آمریکا، چین و روسیه، بپیوندد.

ترکیه در سال ۲۰۱۷ سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ روسیه را خریداری کرد؛ اقدامی که با مخالفت واشینگتن روبه‌رو شد و در نهایت به حذف آنکارا از برنامه جنگنده‌های اف-۳۵ در سال ۲۰۱۹ انجامید.

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