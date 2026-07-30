انتقال اجساد پنج عضو سپاه پاسداران از عراق به ایران

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اربیل (کوردستان۲۴)- رسانه‌های دولتی ایران امروز جمعه ۳۱ ژوئیه، از بازگشت اجساد پنج عضو سپاه پاسداران خبر دادند که به گفته این رسانه‌ها، در جریان حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به عراق در هفته جاری کشته شده بودند.

خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داد که اجساد این پنج نفر از طریق گذرگاه مرزی مهران در استان ایلام وارد ایران شده است.

ایالات متحده و عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کردند که در واکنش به حملات اخیر علیه عربستان سعودی، مواضع گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، این حملات مواضع حشدالشعبی، ائتلافی از گروه‌های مسلح عراقی که چندین گروه نزدیک به ایران را در بر می‌گیرد، هدف قرار داد. در نتیجه این حملات، دست‌کم ۲۰ نفر، از جمله پنج شهروند ایرانی، کشته شدند.

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