پیام پرزیدنت بارزانی در چهلوسومین سالگرد انفال بارزانیها
اربیل (کوردستان۲۴)- پرزیدنت مسعود بارزانی در چهلوسومین سالگرد نسلکشی بارزانیها پیامی منتشر کرد.
متن پیام پرزیدنت بارزانی
جنایت نسلکشی بارزانیها در ۳۱ ژوئیه، آغازگر سلسلهای از جنایتهای سازمانیافته بود؛ جنایتهایی که در ادامه آن، دوازده هزار جوان کورد فَیلی مفقود شدند، حملات نسلکشی علیه گرمیان و بادینان صورت گرفت، حلبچه و دیگر مناطق کوردستان هدف بمباران شیمیایی قرار گرفتند و سیاستهای عربسازی، کوچ اجباری و دهها جنایت دیگر علیه بشریت، با هدف نابودی هویت و درهم شکستن اراده آزادیخواهانه مردم کوردستان، از سوی رژیم سابق عراق به اجرا درآمد.
در جریان نسلکشی بارزانیها، رژیم سابق عراق هشت هزار مرد جوان و سالخورده بارزانی را تنها به دلیل بارزانی بودن و کورد بودن، با اتهاماتی بیاساس بازداشت کرد و پس از انتقال آنان به بیابانهای جنوب عراق، به شکلی غیرانسانی به قتل رساند.
مایه تأسف فراوان است که با گذشت سالها، زخمهای این کشتار جمعی و نسلکشی همچنان التیام نیافتهاند. بار دیگر تأکید میکنیم که جبران خسارتهای مادی و معنوی تمامی جنایتها و ستمهایی که در قرن گذشته علیه مردم کوردستان روا داشته شده است، مسئولیتی بر عهده دولت عراق است.
در چهلوسومین سالگرد نسلکشی بارزانیها، از مردم دشت اربیل، هریر و سوران که در آن روزهای تلخ و دشوار در کنار بارزانیها ایستادند، با آنان همدردی کردند و یاریرسانشان بودند، صمیمانه قدردانی میکنم.
همچنین از استقامت و پایداری کمنظیر خانوادههای قربانیان نسلکشی، به ویژه مادران و زنان مقاوم بارزانی، تجلیل میکنم؛ زنانی که سالهای طولانی رنج دوری و فقدان عزیزان خود را تحمل کردند، اما هرگز تسلیم نشدند و هزاران فرزند سربلند و میهندوست را پرورش دادند.
در این مناسبت اندوهبار، به روان پاک بارزانیهای قربانی نسلکشی، همه شهدای نسلکشی و تمامی شهدای راه آزادی کوردستان درود میفرستیم.
مسعود بارزانی
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶