نچیروان بارزانی: نسلکشی بارزانیها زخمی عمیق بر پیکر میهن است
اربیل (کوردستان۲۴)- امروز جمعه، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، به مناسبت چهلوسومین سالگرد نسلکشی بارزانیها پیامی منتشر کرد و تأکید کرد که در جریان این جنایت، «هشتهزار نوجوان، جوان و مرد غیرنظامی بارزانی نسلکشی شدند.»
رئیس اقلیم کوردستان با ادای احترام به قربانیان این فاجعه گفت: «این جنایت وحشیانه، بار سنگینی را بر دوش مادران و همسران سرافراز بارزانی گذاشت. آنان با پایداری، روحیه استوار و تربیت فرزندان خود در سختترین شرایط، نه تنها اجازه ندادند هدف دشمنان برای نابودی مردم ما محقق شود، بلکه نسلی میهندوست برای آینده کوردستان پرورش دادند. بر دستان تکتک آنان بوسه میزنم.»
نچیروان بارزانی در ادامه افزود: «نسلکشی بارزانیها و مجموعه عملیات نسلکشی انفال، زخمی عمیق بر پیکر میهن بر جای گذاشت، اما در عین حال اراده مردم کوردستان برای زندگی و دفاع از حقوق مشروع خود را استوارتر کرد. بار دیگر بر مسئولیت اخلاقی و قانونی دولت عراق برای جبران خسارتهای واردشده به قربانیان نسلکشی و همه قربانیان جنایتهای رژیم سابق تأکید میکنیم.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «تلخیهای گذشته و درد ناشی از این فجایع باید برای آینده درس عبرت باشد و به تقویت فرهنگ مدارا، همزیستی و سازگاری بینجامد تا احترام متقابل، تفاهم و صلح پایدار، همه جوامع عراق را در کنار یکدیگر گرد آورد و زمینه زندگی همراه با عزت و سربلندی را برای همگان فراهم کند.»
رئیس اقلیم کوردستان در پایان پیام خود، از مردم اربیل، مناطق اطراف آن و همه کسانی که در جریان نسلکشی بارزانیها به یاری خانوادههای داغدار بارزانی شتافتند، قدردانی کرد.
ب.ن