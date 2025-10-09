Balafirên şer ên Iraqê cihekî DAIŞê li Kerkûkê bombebaran kir
Navenda Nûçeyan (K24) - Balafirên şer ên Iraqê cihekî DAIŞê li sînorê Kerkukê bombebaran kir û di encamê de hejmareke endamên wê rêxistinê hat kuştin.
Şaneya ewlehiyê ya Iraqê îro (Pêncşem, 9ê Cotmeha 2025ê) ragihand ku, balafirên şer ên F-16 ên Iraqê cihekî DAIŞê li dola Şayê ya sînorê Kerkukê bombebaran kiriye û hemî Çekdarên ku di wî cihî de bûn hatine kuştin.
Herwesa li gorî zanyaran, sê çekdarên DAIŞê li wî cihî xwe heşar dabû û di encama wê bombebaranê de hersê hatin kuştin.