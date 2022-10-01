Politika

İran’dan Kürdistan Bölgesi sınırlarına top saldırısı

İran, Çoman ilçesinin Similan bölgesine top atışlarıyla saldırı düzenledi.
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kürdistan İran Kürdistan Bölgesi saldırı

ERBİL (K24)

İran, Erbil’in Çoman ilçesine bağlı Similan kasabasına top atışlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

K24’e bilgi veren Similan kasabası Müdürü Şaxewan Hüseyin, şuan Similan kasabası sınırındaki Sartike yaylasının İran topçularının yoğun bombardımanı altında olduğunu söyledi. 

Hüseyin, saldırıların yapıldığı Sartike yaylasının tarım alanı olduğunu belirtti.

İran, son zamanlarda Kürdistan Bölgesi sınırlarına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İran ordusu, 28 Eylül’de Kürdistan Bölgesi’nde bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDP-İ), İran Kürdistan Emekçiler Partisi (Komele) ve Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) karargahlarına yönelik füze ve İHA’larla saldırı düzenlemiş, saldırılar sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

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