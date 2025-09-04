Hoşyar Zebari, Irak'ı Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların faillerini açıklamamakla suçladı

2025-09-04 21:35

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların faillerini ifşa etmeye cesaret edemediğini söyledi.

Hoşyar Zebari, 4 Eylül 2025 Perşembe günü sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta silahlı grupların bu yılın temmuz ayında Kürdistan Bölgesi'ndeki bir dizi petrol sahası ve altyapı tesisine 38 İHA saldırısı düzenlediğini hatırlatarak, Irak Hükümetinin ise her zamanki gibi olayı incelemek üzere bir komisyon kurduğunu belirtti.

Zebari, paylaşımında, Irak Hükümeti ve ilgili tarafların bu konuda bir rapor yayınladığını, ancak Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırıların faillerini ifşa etmeye cesaret edemediklerini yazdı.