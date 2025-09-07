Antalya Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı

22 saat önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimat yazısına göre Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.