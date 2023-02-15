Politika

Diyarbakır’da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi’yle ilgili 3 şüpheli İstanbul’da yakalandı

Diyarbakır’da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız İstanbul’da yakalandı.
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Diyar Galeri İş Merkezi'nin iki bloku depremde çöktü (Foto: İhsan Yalın / K24)
Diyar Galeri İş Merkezi'nin iki bloku depremde çöktü (Foto: İhsan Yalın / K24)
kürdistan Diyarbakır Deprem

HABER MERKEZİ

Depremde yıkılan binalara yönelik Cumhuriyet Savcılıklarının soruşturmaları derinleşti. Çöken binaları yapan müteahhitlere yönelik operasyonlar düzenleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma çerçevesinde depremde yıkılan binalardan Diyar Galeria İş Merkezi mülk sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Cevat Arsız’ı Kadıköy’de dün gece ayrı ayrı adreslerde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

39 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 53 şüpheliden 14’ü serbest bırakıldı.

Alınan bilgilere göre, yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı 59'a yükseldi.

Düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 kişi serbest bırakıldı, 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (Kaynak: İHA)

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