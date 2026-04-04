Başkan Barzani: Feyliler, Kürt oldukları için zulüm, soykırım ve baskıya maruz kaldı

2026-04-04 10:02

Başkan Mesud Barzani, Feyli Kürtlere yönelik soykırımın 46’ncı yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Feylilerin, Kürt oldukları için zulüm, soykırım ve baskıya maruz kaldığını söyledi.

Feylilerin, Kürt oldukları için zulüm, soykırım ve baskıya maruz kaldığını belirten Mesud Barzani mesajında, "Feyliler, eski Irak rejiminin kötü yönetimi altında acı çekmiş ve hiçbir hak tanınmamıştır. Binlerce gencin şehit edilmesi, kimliklerinin gasp edilmesi ve on binlerce Feyli Kürt ailesinin yerinden edilmesi, eski Irak rejimi tarafından Kürdistan halkına karşı yürütülen komplo ve insanlık dışı politikaların bir parçasıydı." sözlerini kullandı.

Feyli Kürtlere yönelik soykırımın 46’ncı yıl dönümünde şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade eden Başkan Barzani mesajında şunları kaydetti:

"Acı çeken Feyli Kürtlere tazminat ödemek, Irak devletinin görevidir. Feyli Kürtlerin Kürdistan halkının kurtuluş hareketine verdikleri destek asla unutulmayacak. Feyli Kürtler her zaman Kürdistan halkının değerli bir parçasıdır."