Bahreyn: Son 24 saatte İran'dan atılan 8 İHA düşürüldü

2026-04-04 13:05

Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 8 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Bahreyn’i hedef alan İran kaynaklı "saldırı dalgalarına" karşı hava savunma sistemlerinin teyakkuzda olduğu aktarılan açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan ateşlenen 188 füze ve 453 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ortak hava operasyonu, bölgedeki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.

İran, bu saldırılara misilleme olarak İsrail’e füze fırlatmış ve bölge ülkelerindeki ABD askeri üslerini hedef almıştı.