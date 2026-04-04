Neçirvan Barzani: Irak Hükümeti, Feyli Kürtlerin gasp edilen haklarını iade etmeli

2026-04-04 10:50

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Feyli Kürtlere yönelik soykırımın 46’ncı yıl dönümünde yayımladığı mesajda, Irak Hükümetinin, Feyli Kürtlerin gasp edilen haklarını iade etmesi gerektiğini vurguladı.

Feyli Kürtlere yönelik gerçekleştirilen soykırım, sürgün ve kaybettirme suçlarının 46’ncı yıl dönümünü üzüntüyle andıklarını ifade eden Neçirvan Barzani, Feyli Kürtlerin sırf Kürt oldukları ve kimlik ve meşru haklarını savundukları için idam, tutuklama, kayıp ve sürgünle karşı karşıya kaldıklarını hatırlattı.

"Yüz binlerce Feyli'nin yerinden edilmesi ve on binlercesinin kaybolması, Baas rejiminin ırkçı bir soykırımıydı." diyen Neçirvan Barzani mesajının devmında şunları kaydetti:

"Irak Federal Hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Irak Yüksek Ceza Mahkemesinin suçu soykırım olarak ilan eden kararına uygun olarak mağdurlara tazminat ödemesi, vatandaşlık haklarını ve mallarını iade etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Feyli Kürtlerin mücadelesi, sadakati ve fedakarlığının, her zaman gurur kaynağı olduğunu belirten Neçirvan Barzani, "Bu acı dolu geçmiş hepimiz için bir ders olmalı ve Irak'ta birlik ve karşılıklı kabul temelinde daha iyi bir gelecek inşa etmek için bu tecrübelerden yararlanmalıyız." sözlerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı mesajının sonunda, Feyli Kürt şehitlerini ve tüm Kürdistan şehitlerini saygıyla andığını ve onurlu ailelerine selamlarımı sunduğunu ifade etti.