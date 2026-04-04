Başkan Barzani, Xebat Gazetesinin 67. kuruluş yılını kutladı

Başkan Mesud Barzani, 67 yaşına giren Xebat Gazetesinin yayın hayatı boyunca Kürdistan halkının sesi olduğunu belirtti.

Başkan Barzani, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü, Xebat Gazetesinin yayın hayatına başlamasının 67. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Başkan Barzani, Xebat Gazetesinin genel yayın yönetmeni, yazar ve gazetecileri ile Kürdistan'daki tüm okurlarını kutladı.

Xebat Gazetesinin sadece Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yayın organı değil, yayın hayatı boyunca Kürdistan halkının sesi olduğunu vurgulayan Başkan Barzami, “Her zaman sorumlu ve profesyonel bir şekilde görevini yerine getirmiştir." dedi.

Başkan Barzani bu anlamlı günde, gazetenin genel yayın yönetmeni ve çalışanlarından "ulusal ve milli çizgide kalmalarını, Kürdistan halkının yüce değerlerini savunmaya devam etmelerini" isteyerek, kendilerine başarı ve süreklilik dileklerini iletti.