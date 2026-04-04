Anbar'da Haşdi Şabi güçlerine hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Haşdi Şabi tarafından, bugün (4 Nisan 2026 Cumartesi) günü yaptığı açıklamada, Anbar ilinin Kaim bölgesinde düzenlenen hava saldırısında 1 savaşçının öldüğü ve 5'inin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Saat 05:10'da, Cezire Operasyon Komutanlığına bağlı 45. Tugay, Anbar vilayetinin Kaim bölgesindeki sınır geçişinde hain bir Siyonist-Amerikan saldırısına maruz kaldı." denildi.

Açıklamaya göre saldırı sonucunda ayrıca Irak Savunma Bakanlığı mensubu da yaralandı.