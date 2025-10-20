İsrail Başbakanı'ndan Gazze itirafı: 153 ton bomba attık

14 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesi ihlal ettiklerini, dün Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını açıklayarak itiraf etti.

AA'nın haberine göre Netanyahu, Meclisin açılışında yaptığı konuşmada, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenledikleri saldırılara ilişki açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir sebep değildir. Bize yönelik herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur." dedi.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Netanyahu, şu ifadelerle ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı:

"Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk."

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.