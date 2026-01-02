Erdoğan: Trump ile pazartesi günü görüşeceğim

9 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarını belirtip, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya firavun benzetmesi yaptı. Erdoğan, Donald Trump ile 5 Ocak akşamı görüşeceklerini bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak 2026 Cuma günü İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge değinen Erdoğan, "Yeni yıla girerken, Galata Köprüsü üzerinde tarihi bir ana hep birlikte şahitlik ettik. Bu şunu gösteriyor, Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Gazze ve Filistin'i yalnız bırakmadığını vurgulayan Erdoğan, “Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak insanlar güç birliğimizi devam ettireceğiz. Özellikle Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz.” diye konuştu.

Rusya- Ukrayna savaşı konusunda, Rusya Devlete Başkanı Vladimir Putuin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelere devam ettiğini dile getiren Erdoğan, “Sayın Trump'la da pazartesi akşamı, gündüz saat 4 gibi yine bir görüşmemiz olacak ve bu konuları, Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız.” açıklamasında bulundu.