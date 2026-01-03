İsrail'den Gazze'nin kuzeyine saldırı: 4 yaralı

8 saat önce

İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadırı bombaladı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümete bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Beyt Lahiya'da yerinden edilen kişilerin çadırına İsrail'e ait bir İHA tarafından bomba atıldı.

Sivil Savunma ekiplerinin 4 kişiyi yaralı olarak bölgeden çıkardığı ancak bunlardan 3'ünün durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay yerinde ekiplerin henüz kurtaramadığı başka yaralıların da olduğu da kaydedildi.

İsrail ordusu bu bölgeden, 10 Ekim geçen yıl yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında daha önce çekilmişti.