Başkan Barzani, Kakeyi Kürtlerin Qewiltas Bayramını kutladı

12 saat önce

Başkan Mesud ​​Barzani, Kakeyi Kürtlerin Qewiltas (Yarların Üç Gecesi) Bayramını kutlayadı.

Başkan Barzani, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, Kakeyi Kürtlerin Yarların Üç Gecesi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesud Barzani, mesajında, Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Kakeyilerin Qewiltas Bayramını tebrik etti.

Kürdistan'daki birlik, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürüne vurgu yapan Mesud Barzani ayrıca, "Kakeyi kardeşlerimizin ve Kürdistan'daki diğer tüm dini ve etnik grupların bayramlarını her zaman barış ve huzur içinde kutlamalarını temenni ediyorum." dedi.

Yarların 3 Gecesi olarak da bilinin Qewiltas, Kakeyi Kürtler tarafından her yıl kutlanıyor.

Yarsan ve Ehl-i Hak olarak da anılan Kakeyiler, Doğu Kürdistan’da Kirmaşan, Kürdistan Bölgesi’nde ise daha çok Germiyan bölgelerinde ikamet ediyor.